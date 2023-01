Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Presidente Lula

Nesta sexta-feira (6) de manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) afirmou, antes da 1ª reunião ministerial do governo, que pegou “a casa mal cuidada [sic]“ . A declaração do mandatário faz referência ao governo anterior de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o petista, ele está otimista com o início da gestão, que começou no dia 1º de janeiro. “Pegamos a casa mal cuidada [sic], mas já estamos trabalhando, porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia!”, escreveu em uma de suas redes sociais.

O atual chefe do Executivo iniciou uma reunião com seus 37 ministros no Salão Leste, tradicional espaço de reuniões ministeriais do governo, às 9h30, e segundo ele, "só tem hora para começar".

Na última quarta (4), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou o encontro a jornalistas dizendo: "O presidente Lula já marcou a 1ª reunião ministerial para 6ª feira, às 9h30, para inclusive organizar e reafirmar, ele acabou de me dizer, que qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República”.

