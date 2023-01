José Cruz/Agência Brasil - 02/01/2023 O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assume o cargo em uma cerimônia no Salão Oeste do Palácio do Planalto

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) , disse que a relação entre os ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será "transversal" e de "parceria". Nessa segunda-feira (2), o ex-governador da Bahia afirmou ter pedido a retirada da palavra " chefe " do nome do cargo que assumiu ontem .

"Basta apenas Casa Civil da Presidência da República", declarou Rui Costa, em entrevista ao programa Roda Viva , da TV Cultura .

De acordo com ele, o pedido é para acabar com a ideia de que "existe um ministro chefe dos outros". Ele disse que existe um encarregado de "coordenar em nome do presidente as ações prioritárias definidas".

A denominação " Casa Civil da Presidência da República", porém, já é utilizada desde 1992. Antes disso, a pasta fazia parte da Secretaria de Governo. O que deve ser mudado após o pedido do ministro é o cargo de "ministro-chefe", que é oficial e passará por alteração.

Na ocasião, Rui Costa disse que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha , vai ficar à frente da articulação do governo de Lula com o Congresso Nacional.

Costa afirmou que será "coadjuvante" ao lado do deputado federal de São Paulo para dialogar com deputados e senadores.

Possível reeleição de Lula

Ainda na entrevista, o ministro deixou em aberto a possibilidade de Lula concorrer novamente ao pleito em 2026 . Segundo ele, não é possível afirmar que ele não tentará uma reeleição.

"Vocês estão partindo de um fato consumado de que o Lula não irá disputar a eleição […] Eu não parto desse fato consumado", afirmou, dizendo que "se Lula continuar com energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato".

Durante as campanhas presidenciais de 2022, Lula disse que não tentaria um quarto mandato e que esse seria o último, citando a idade como um empecilho .

"Todo mundo sabe que eu tenho quatro anos para fazer isso. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição", declarou o petista em setembro do ano passado.

Posse como ministro

Na manhã de ontem, o ex-governador da Bahia Rui Costa tomou posse como novo ministro-chefe da Casa Civil do governo do presidente Lula. A cerimônia se deu no salão nobre do Palácio do Planalto.

O cargo é um dos principais de confiança da presidência. Lula, no entanto, não compareceu ao evento por ter encontros com chefes de Estado de diferentes países durante todo o dia .

