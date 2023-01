Reprodução: Ricardo Stuckert - 31/10/2022 Lula vai à Argentina no final de janeiro, diz Alberto Fernández

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou, nesta segunda-feira (2) que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao país vizinho no dia 23 de janeiro. A visita será a 1ª viagem internacional do petista depois da posse.

Lula vai participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que será realizada na capital argentina, Buenos Aires, no dia 24 de janeiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia suspendido a participação do Brasil no organismo internacional, composto por 33 países, em janeiro de 2020.

“Esperamos o presidente Lula – em visita oficial – no dia 23. Vou recebê-lo lá como presidente. Estamos ansiosos para avançar em tudo o que discutimos hoje”, disse Fernández.

