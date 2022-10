Reprodução: redes sociais - 24/10/2022 Lula disse que PT pode não participar das eleições presidenciais de 2026

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reafirmou nesta terça-feira (25) que, se eleito, não irá disputar as eleições de 2026. A declaração foi dada em uma publicação no Twitter.

O petista afirmou que líderes precisam cumprir os compromissos com a população, em indireta as promessas feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Na campanha de 2018, Bolsonaro disse ser contra a reeleição, mas recuou da ideia e disputa o segundo turno contra o ex-presidente.

“Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”, disse Lula.

Essa não é a primeira vez que o petista declara que não disputará a reeleição se vencer a disputa neste ano. Desde a confirmação da candidatura, em agosto, Lula tem reafirmado que disputaria a presidência da República pela última vez.

As falas são consideras acenos ao vice de sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), e Simone Tebet (MDB), que visam a cadeira do Planalto nas próximas eleições. Enquanto Tebet ficou na terceira colocação no pleito deste ano, o ex-governador paulista ficou em quarto lugar nas eleições passadas.

Lula ainda sinaliza a possibilidade do Partido dos Trabalhadores (PT) atuarem como “coadjuvante” nas eleições de 2026, em apoio a Alckmin ou Tebet. Se confirmado, essa será a primeira vez que o PT não participaria de uma eleição presidencial desde a redemocratização do país.