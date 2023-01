Reprodução/Redes Sociais - 03.01.2022 Atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (à esq.) deve deixar o posto; Zeca Dirceu (à dir.)

O Partido dos Trabalhadores ( PT ) começou a discutir quem deverá ocupar os cargos de influência no partido, após o presidente Lula ter tomado posse, no dia 1° de janeiro, e definido seus ministérios . Os trâmites deverão ser iniciados nas próximas semanas.

Líder da sigla na Câmara e da corrente majoritária, a CNB (Construindo um Novo Brasil) de Lula, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), deixará o cargo. Agora, a bancada discute se o posto fica com a CNB no 1º ano da legislatura ou se irá para as correntes minoritárias chamadas de "esquerda". No momento, os dois grupos têm revezado nos principais cargos.

CNB DE LÍDER

A probabilidade é que o cargo fique com a CNB, e, atualmente, o nome mais cotado para o posto é o de Zeca Dirceu (PT-PR) para ser líder no 1º ano, já no 2º, é o de Odair Cunha (PT-MG). Nesse caso, a "esquerda" terá um cargo na Mesa Diretora da Casa.

“ESQUERDA” DE LÍDER

Por outro lado, se o cargo de líder ficar com o grupo minoritário, são cotados: Lindbergh Farias (PT-RJ) e Helder Salomão (PT-ES). Especulações apontam para uma ideia de fechar um acordo para toda legislatura, em que Rogério Correia (PT-MG) ou Pedro Uczai (PT-SC) assumiria na 2ª passagem da esquerda pelo cargo na legislatura. No entanto, há uma possibilidade distante disso ocorrer.

MESA DIRETORA DA CÂMARA

O cargo que o PT terá na Mesa Diretora da Câmara também é negociado. Como a CNB deve ficar com o 1º e o 2º anos do posto de líder na Casa Baixa, o grupo minoritário deve indicar alguém para a Mesa. Os possíveis nomes cogitados são: Carlos Zarattini (PT-SP), Maria do Rosário (PT-RS) e Marcon (PT-RS).

O PT apoia Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, para conduzir as conversas sobre os cargos na Mesa.

SECRETARIA-GERAL DO PT

Para assumir a secretaria-geral do Patido dos Trabalhadores também são cotados Lindbergh e Helder Salomão. Paulo Teixeira (PT-SP) deixará o cargo por ter se tornado ministro do Desenvolvimento Agrário no governo de Lula.

VICE-PRESIDÊNCIA DO PT

Márcio Macêdo, da CNB, ministro da Secretaria-Geral, deve deixar a vice-presidência do PT. Como possível substituto no cargo, há cogitações do senador Humberto Costa (PT-PE).

