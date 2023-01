Reprodução Janja e Lu Alckmin se afastaram dos maridos

A imagem da primeira-dama Janja saindo de perto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no momento em que receberia os cumprimentos de representantes do Irã no Palácio do Planalto no último domingo (1°) viralizou. A embaixada do país asiático se manifestou publicamente para explicar a história.



Inicialmente, surgiram informações de que Janja não quis cumprimentar os iranianos como forma de protesto por não concordar pela maneira que as mulheres são tratadas no país.

A primeira-dama estava com Lula no momento em que o presidente dialogava com Salvador Valdés, vice-presidente de Cuba. Ela ficou ao lado do marido por 30 minutos para conversar e recepcionar todas as delegações internacionais.

No momento em que as autoridades do Irã, lideradas por Seyed Mohammad Hosseini, vice-presidente para assuntos parlamentares, foram anunciadas, Janja deu alguns passos para trás e se dirigiu a Lu Alckmin, a segunda-dama. As duas conversaram me tiraram fotos.

Depois que os iranianos conversaram com Lula e Geraldo Alckmin (PSB), eles saudaram Janja e Lu, que devolveram com um movimento com a cabeça. Não houve qualquer cumprimento com apertos de mão.

Depois que os representantes do Irã foram embora, Janja retornou para o seu posto inicial e cumprimentou Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas.

Veja o vídeo:





Irã se manifesta

Nas redes sociais, Janja foi muito elogiada, porque apoiadores de Lula disseram que a primeira-dama estava protestando contra as violações de direitos humanos praticados pelos iranianos.

No entanto, a embaixada do país asiático divulgou uma nota desmentindo a informação. A explicação dada é que Janja foi orientada a se afastar dos representantes do Irã, porque eles não podem cumprimentar uma mulher.

