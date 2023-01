Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Câmara dos Deputados

A nomeação de 13 parlamentares, entre eles senadores e deputados que comandarão cargos nos ministérios no governo Lula, causará em um reordenamento e abertura de novas vagas no Congresso Nacional com a chegada dos novos suplentes .



A lista com os nomes dos oito deputados e cinco senadores suplentes foi divulgada pelo governo. Essas informações podem mudar caso haja retotalização de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Os ministros tomarão posse no dia 1º de fevereiro no Congresso e logo em seguida, se licenciarão para estarem aptos a assumir o comando de seus cargos na Esplanada dos Minitérios .

Senado Federal



Ana Paula Lobato (PSB-MA) assumirá cargo no Senado na vaga de Flávio Dino (PSB-MA), atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Lobato foi vice-prefeita de Pinheiro (MA). É enfermeira e presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema).

Margareth Buzetti (PSD-MT) assumirá vaga de Carlos Fávaro (PSD-MT) , ministro da Agricultura. Margareth foi eleita a 1ª suplente de Fávaro após a cassação do mandato de Selma Arruda .

Fernando Farias (MDB-AL) ficará com a vaga deixada por Renan Filho (MDB-AL) , ministro dos Transportes. Farias é empresário e diretor-presidente do Grupo Lyra (Usina Caeté).



Augusta Brito (PT-CE) ficará no lugar de Camilo Santana (PT-CE) , ministro da Educação. Augusta foi prefeita de Graça, Ceará. É filha de Augusto Brito, também ex-prefeito da cidade.

Jussara Lima (PT-PI) ocupará a vaga de Wellington Dias (PT-PI), ministro do Desenvolvimento Social. Jussara é formada em sociologia pela Universidade Católica do Pernambuco e se tornou a primeira mulher a exercer a função no legislativo do município.

Câmara dos Deputados

O Partido dos Trabalhadores terá três depudos eleitos como ministros do governo Lula. Alexandre Padilha (PT-SP) , na Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira (PT-SP) como ministro do Desenvolvimento Agrário e Luiz Marinho (PT-SP) , ministro do Trabalho.

Suplentes

Orlando Silva (PCdoB-SP) assumirá uma das três vagas abertas pelo PT em São Paulo. Orlando tem 51 anos e é deputado federal há duas legislaturas. Foi ministro do Esporte dos governos Lula e Dilma Rousseff e vereador de São Paulo de 2013 a 2015.



Alfredinho (PT-SP) ocupará a segunda vaga aberta pelo PT em São Paulo. Foi vereador de São Paulo e atuou na fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), junto ao presidente Lula.



Vicentinho (PT-SP) ficará com a terceira cadeira. Deputado federal há cinco mandatos, Vicentinho se autodeclara preto e é advogado e metalúrgico. Em 1997, presidiu a CUT Nacional.

PSOL

Com as saídas de Marina Silva (Rede-SP) , ministra do Meio Ambiente e de Sônia Guajajara (PSOL-SP) , que assume o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas , o PSOL também assume cargos de suplente.

Luciene Cavalcante (PSOL-SP) é professora da rede municipal de São Paulo, é advogada e pesquisadora em direito educacional.

Ivan Valente (PSOL-SP) ficará com a segunda vaga. Valente é deputado federal desde 1995. Já foi eleito como suplente anteriormente e assumiu em duas ocasiões de afastamento do titular.

Reginete Bispo (PT-RS) ocupará o lugar de Paulo Pimenta (PT-RS), que assume a Secretaria de Comunicação. Em 2018, foi eleita segunda suplente do senador Paulo Paim (PT-RS).

Dr. Benjamim (União-MA) ficará no lugar de Juscelino Filho (União-MA), ministro das Comunicações. Médico gastroenterologista, tem 49 anos. Concorreu ao cargo de prefeito de Açailândia (MA) por duas vezes, em 2016 e em 2020.

Ricardo Abrão (União-RJ) ficará na cadeira de Daniela Carneiro (União-RJ), ministra do Turismo. Ricardo Martins David foi deputado estadual no estado por dois mandatos. É ex-presidente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

