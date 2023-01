Reprodução/Twitter - 10.10.2022 Rússia ataca capital da Ucrânia

A Rússia realizou, nesta segunda-feira (2), um novo ataque com drones em Kiev, após bombardeios maciços por todo o país na véspera de ano novo.

O presidente Volodymyr Zelensky afirma ter feito um ataque contra um prédio russos na cidade de Makiivka, na disputada região de Donetsk, que deixou 400 mortos.

As sirenes começaram a soar em Kiev pouco antes da meia-noite, e explosões foram ouvidas cerca de uma hora depois. O comando militar ucraniano disse que 22 drones foram abatidos no céu de Kiev nesta segunda.

Os militares ucranianos também derrubaram 45 drones kamikazes no fim de semana. Os lançamentos nos últimos dias também incluíram mísseis de cruzeiro.



Autoridades pró-Rússia confirmaram que houve vítimas, mas não confirmaram o número. Segundo Daniil Bezsonov, liderança pró-Rússia na região, o míssil caiu em Makiivka dois minutos depois da meia-noite do dia 1°.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.