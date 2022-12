Ricardo Stuckert / Divulgação Marina Silva e Simone Tebet durante campanha de Lula nas últimas eleições

Em reunião nesta sexta-feira (23) com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva (Rede) informou que quer ser ministra do Meio Ambiente e que não pretende ceder a vaga para a colega Simone Tebet (MDB). Na conversa, a deputada federal eleita informou que pretende implementar uma política pública que colocará o Brasil como referência mundial e que não acredita que a senadora seja capaz de implementar uma proposta tão ousada.

Segundo fontes do entorno de Lula, a reunião foi pacífica e bem humorada. O presidente eleito recebeu Marina num hotel de Brasília e foi bastante direto ao explicar para a aliada que gostaria de vê-la numa dobradinha com Tebet, já que as duas funcionaram muito bem na campanha eleitoral. O petista apresentou a proposta de ver a senadora do MDB como ministra do Meio Ambiente e a futura deputada federal com o posto de autoridade climática, que também terá status de ministério.

Embora concorde com a necessidade da criação do cargo, já que faz parte de uma proposta que a Rede apresentou como condição para apoiar Lula, Marina explicou que não tem interesse na função. Um dos motivos apresentados por ela é que, seguindo o projeto que foi levado ao petista, a função é estritamente técnica e ela gostaria que não fosse ocupado por um político.

Além disso, a ex-senadora ponderou que não acredita que Tebet consiga implementar o projeto ousado para o Meio Ambiente a fim de reverter a destruição imposta pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Um assessor de Lula contou à coluna que Marina lembrou o presidente eleito das ligações de Tebet com o agro e que isso a preocupa. "A Marina acredita que a senadora tem compromissos políticos que podem impedir algumas políticas públicas que afetariam o agro", contou um parlamentar.

Ainda na reunião, Lula entendeu as ponderações da aliada e questionou que solução ela daria para a questão. Um assessor ouvido pela reportagem confirmou que o petista perguntou diretamente a Marina se ela gostaria de ser ministra do Meio Ambiente e ela não impôs rodeio e teria topado o convite. Embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente, o fim do encontro ficou resolvido que ela fará parte do governo.

A pessoas próximas, ao final das reuniões, Lula pareceu inclinado em nomear Marina Silva para o Meio Ambiente por alguns motivos. Além da gratidão pelo que ela fez na Campanha, o presidente entende que ter o nome dela no cargo levaria respeito ao país e também porque acredita que a ex-senadora é capaz de colocar o plano em prática sem criar atritos com políticos.

Questionada sobre a situação de Tebet, a fonte ouvida pela coluna confirmou que não haverá problema. "Tebet pode escolher entre a Cidade e o Planejamento e ela garantiu que estará no governo numa das funções", disse. O anúncio das duas deve acontecer no início da próxima da semana e uma reviravolta parece cada vez mais improvável.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .