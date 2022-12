Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, é investigado por espionagem

O relatório final sobre invasão do Capitólio nos Estados Unidos foi divulgado nessa sexta-feira (23) pelos integrantes da comissão que investiga o caso. O texto recomenda que o ex-presidente Donald Trump seja proibido de ocupar cargos públicos .

A Câmara dos Deputados publicou documento com mais de 800 páginas com acusações ao ex-presidente americano. A maioria delas devido ao ex-presidente estimular seus seguidores a invadirem o Congresso americano, além de se recusar a aceitar a vitória de Joe Biden nas eleições.

O texto recomenda que Trump seja proibido de ocupar cargos públicos no país. O que em outras palavras, o proibiria de concorrer as eleições presidenciais pelo partido Republicano.

Os promotores do Departamento de Justiça vão avaliar o relatório e dar palavra final sobre essas denúncias.

