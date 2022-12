Reprodução Redes Sociais Geraldo Alckmin e Alexandre Padilha durante campanha de Lula

Com perfil consciliador, diplomático e com ótimo trânsito no meio político. A habilidade de dialogar com a sociedade civil torna Alexandre Padilha o favorito doe Lula para ocupar, novamente, o cargo de chefia nas Relações Instituicionais do governo petista.

Lula deve divulgar o nome do deputado federal reeleito Alexandre Padilha (PT-SP) como secretário das Relações Institucionais nesta quinta-feira (22) e deposita em Padilha a capacidade de relacionamento entre os interesses do gabinete da presidência e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O deputado federal contribuiu nos da Frente Ampla importante aliança que contou com apoio de Henrique Meirelles e Simone Tebet (MDB) e ajudo o PT a garantir a vitóra de Lula.

De acordo com analistas políticos, Lula tem no Congresso Nacional algo entre 130 a 215 deputados que são fiéis ao seu mandato de um total de 513 deputados. Porém, o governo Lula tem do outro lado a oposição radical bolsonarista.

Quem é Alexandre Padilha; deputado federal palo PT

Médico infectologista formado pela Unicamp, Padilha foi ministro em em duas ocasiões.

2009 e 2010 - No segundo mandato Lula, Padilha assumiu Secretaria de Relações Institucionais.

2011 - No comando de Dilma Rousseff, o deputado chefiou o Ministério da Saúde.

Legados de articulação política de Alexandre Padilha nas gestões do PT

Mais Médicos

Marco regulatório do Pré-Sal

Lei de regulamentação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica),

Estatuto da Igualdade Racial

Lei de Consórcios Públicos,

Lei das PPPs

Lei Nacional de Saneamento

Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social

Atuação em implementação de Programas de Governo



Minha Casa Minha Vida

Bolsa Família

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

