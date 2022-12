Reprodução - 29.10.2022 Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi filmada apontando uma arma contra um homem negro

A deputada Carla Zambelli informou à CNN que será "impossível cumprir" a determinação do ministro Gilmar Mendes sobre a deputada entregar sua arma e munição na Polícia Federal até esta quarta-feira (21).

Mendes suspendeu o porte de arma da deputada na terça-feira (19), após solicitação da Procuradoria-Geral da República e determinou que Zambelli deveria entregar a pistola dela e munição em 48 horas.

Zambelli está em missão da Itália e só retornará ao Brasil entre os dias 23 e 24 de dezembro, o que ultrapassa o prazo estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a parlamentar explicou que vai recorrer pois “não há razão para entregar a arma uma vez que a decisão suspende o porte e não a posse”.

A deputada ainda afirmou que apesar de não poder circular com a arma na rua, ela pode manter a arma em sua casa já que tem registro.

No dia 29 de outubro, às vésperas das eleições, Zambelli se desentendeu com apoiadores de Lula. Ela sacou uma arma e apontou em direção a um homem que perseguiu até um estabelecimento comercial. O assessor que a acompanhava chegou a efetuar disparos que não atingiram pessoas.

Na decisão, o ministro afirmou que diante das informações colhidas até o momento, há indícios de um uso da arma “para além dos limites da autorização de legítima defesa”.

