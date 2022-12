Reprodução: marcelo magalhães Marcelo Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro (PL) demitiu o secretário especial do Esporte , Marcelo Reis Magalhães, nesta terça-feira (20). A decisão foi publicada no do DOU (Diário Oficial da União).

Ainda, outros 4 integrantes da secretária do Esporte também demitidos. O desligamento foi assinado pelo atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira . Veja a lista:

Fabíola Pulga Molina – secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social;

Ronaldo Lima dos Santos – secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor;

Dagoberto Fernando dos Santos – diretor do Departamento de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor;

Daniel Chierighini Barbosa – diretor de Programa da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento.

Marcelo Reis Magalhães

Marcelo Reis Magalhães, de 47 anos, assumiu a secretaria do Esporte em fevereiro de 2020, indicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele também foi padrinho de casamento do filho mais velho do atual mandatário. O agora ex-secretário especial do Esporte foi o terceiro a assumir no cargo desde o início do mandato de Bolsonaro, em 2019.

Segundo o currículo divulgado pelo governo, Magalhães é jornalista e “acumulou mais de 15 anos de experiência no setor esportivo, como consultor, gestor de carreiras, captador de patrocínios e produtor de conteúdos”.

Ministério do Esporte

A Secretaria Especial do Esporte é vinculada ao Ministério da Cidadania, após Bolsonaro extinguir o Ministério do Esporte no primeiro ano do mandato, em 2019.

O ministério existia desde 1995. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) criou a pasta, que foi mantida durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

Segundo o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, Lula recriará o Ministério do Esporte na nova gestão. O nome mais cotado para assumir a pasta é o da ex-jogadora de vôlei Ana Moser.

