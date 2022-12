Divulgação/Ricardo Stuckert Lula viajará para Argentina, Estados Unidos e China





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma série de viagens internacionais no primeiro trimestre de 2023. A informação foi dada por Mauro Vieira, furuto ministro das Relações Exteriores.

De acordo com o chefe do Itamaraty no governo do petista, o primeiro compromisso de Lula será em Buenos Aires, capital da Argentina. Ele participará da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e também terá um encontro com Alberto Fernández, presidente argentino.

“Ele participará da reunião da Celac (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos) que será na Argentina e fará em seguida uma visita bilateral. Ele tinha sido convidado para uma visita antes da posse à Argentina, mas infelizmente, não teve tempo hábil para essa visita se realizar”, afirmou Vieira durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (14).





O futuro chanceler ressaltou ainda que o petista fará visitas oficiais à China e aos Estados Unidos "nos primeiros três meses" do seu terceiro mandato como presidente do Brasil.

Mauro afirmou que tanto Joe Biden, presidente dos EUA, como o líder argentino fizeram convites para que Lula visitasse os respectivos países antes de tomar posse como chefe do Executivo brasileiro, mas que não houve "tempo hábil" para a realização das viagens.

Maria Laura como secretária-geral do Itamaraty

O futuro ministro de Relações Exteriores no governo de Lula comunicou, nesta quarta-feira, que Maria Laura da Rocha será Secretária-Geral do Itamaraty , o segundo cargo mais importante da pasta. É a primeira vez que uma mulher ocupará a função.

Nascida no Rio de Janeiro em 1955, Maria Laura entrou no Instituto Rio Branco em 1977. Ela já foi embaixadora na Hungria e teve a responsabilidade de desempenhar funções de ministra-conselheira na Embaixada em Paris.

Rocha ainda tem no seu currículo o cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A futura Secretária-Geral do Itamaraty ficou responsável pela delegação do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a Cultura. Sua carreira no Itamaraty iniciou em 1978, quando foi escolhida para ser Terceira Secretária.

