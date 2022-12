Reprodução Twitter 13/12 GSI nega participação em atos de bolsonaristas em Brasília

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) negou, nesta quarta-feira (14), a participação nos atos de bolsonaristas radicais realizados em Brasília nesta segunda. O órgão respondeu a uma reportagem em que um funcionário não identificado da Polícia Federal afirma que a inteligência do Planalto teve participação nas manifestações.

“O GSI jamais realizou atividades deste tipo. A acusação é leviana, anônima e produzida com a nítida intenção de se valer da ‘proteção da fonte’ para divulgar barbaridades e prejudicar este Gabinete”, afirmou o GSI por meio de nota.

Protestos

Na segunda-feira (12), bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília. Eles depredaram e colocaram fogo em 3 carros e 5 ônibus. Os atos foram registrados nos arredores do prédio da corporação, perto de shoppings e hotéis.

Os protestos foram motivados pela prisão temporária do cacique José Acácio Serere Xavante, determina pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, parte dos manifestantes responsáveis estava acampada em frente ao QG do Exército nos protestos contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já apoiadores de Bolsonaro, atribuem o vandalismo a pessoas “infiltradas” no grupo.

