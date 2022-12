Pedro França/Agência Senado Maria Laura da Rocha terá cargo importante no Itamaraty

O futuro ministro de Relações Exteriores no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o embaixador Mauro Silva , comunicou nesta quarta-feira (14) que Maria Laura da Rocha será Secretária-Geral do Itamaraty , o segundo cargo mais importante da pasta. É a primeira vez que uma mulher ocupará a função.



Nascida no Rio de Janeiro em 1955, Maria Laura entrou no Instituto Rio Branco em 1977. Ela já foi embaixadora na Hungria e teve a responsabilidade de desempenhar funções de ministra-conselheira na Embaixada em Paris. Rocha ainda tem no seu currículo o cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A futura Secretária-Geral do Itamaraty ficou responsável pela delegação do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas) para a Educação, a Ciência e a Cultura. Sua carreira no Itamaraty iniciou em 1978, quando foi escolhida para ser Terceira Secretária.

Veja a carreira de Maria Laura, que terá papel importante no Itamaraty:

Ingressou no Instituto Rio Branco em 1977;

Foi ministra-conselheira na Embaixada em Paris;

Representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO);

Foi embaixadora na Hungria;

Delegada permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura;

Atuou em atividades do Itamaraty na Rússia e na Alemanha;

Nos dias atuais, atua como embaixadora na Romênia.

Futuro chanceler

Na semana passada, Lula anunciou o embaixador e ex- ministro Mauro Vieira como o novo responsável pelo Ministério das Relações Exteriores na sua gestão, que se inicia a partir de janeiro de 2023.

Vieira assumiu o comando do Itamaraty duante o segundo governo Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016 e deixou o cargo após o processo de impeachment da presidente. Hoje em dia, o diplomata atua como embaixador do Brasil na Croácia.

