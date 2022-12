Reprodução: TSE Alexandre de Moraes discursando em cerimônia de diplomação

Nesta quarta-feira (14), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes , declarou que ainda há muitas pessoas para prender e muitas multas para aplicar.

A fala do ministro foi dada no evento “ STF em Ação”, após o ministro Dias Toffoli afirmar que, depois da invasão do Capitólio, 964 indivíduos já foram detidos e acusados de crimes, 465 fizeram acordos e se declararam culpadas.

De acordo com Toffoli, os líderes que disseminaram desinformação já estão sendo julgados. Até o momento, ocorreram duas condenações por conspiração.

“Comparando os número, eu fiquei feliz com o que o ministro Dias Toffoli falou porque tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Quando se critica algo temos que entender quando isso começou a existir. No Brasil, diferente de outros países, a crítica é pela crítica. Todos devemos lembrar que Hitler tomou o país ganhando a eleição” , disse Moraes.

Desde que assumiu a frente do TSE, Moraes não tem tolerado a disseminação de desinformação e ataques à democracia.

Nesta semana, o ministro determinou a prisão temporária de José Acácio Serere Xavante, pelo prazo inicial de dez dias, pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos.

A decisão do ministro se fundamentou após a solicitação da Procuradoria-Geral da República, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante dos indícios da prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previstos no Código Penal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.