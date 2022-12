Divulgação PCRS Polícia encontra quarto crianças mortas na região metropolitana de Porto Alegre

Quatro crianças da mesma família foram encontradas mortas em uma residência no município de Alvorada , região metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira (14). As vítimas tinham apenas 3, 6, 8 e 11 anos.

Três das crianças mais velhas foram atacadas com diversas facadas no peito e nas costas e a mais nova morta asfixiada. O principal suspeito do crime é próprio pai das crianças, David da Silva Lemos, 28 anos, que está preso desde esta madrugada.

Ele estava em um hotel na capital gaúcha quando foi detido pelos policiais. Segundo a polícia, a mãe das crianças tem apenas 24 anos, tem medida protetiva contra o homem.

O delegado de polícia civil, Augusto Zenon, disse à imprensa local que o homem descreveu o como ele matou seus filhos, após os investigadores conversarem por horas com suspeito.

"Primeiro ele disse que deu um chá calmante para as crianças. Depois ele levou cada criança para o quarto por vez. Quando a mais nova durmiu, ele axfiou. As mais velhas foram encontradas mais de dez com facadas nas costas e no peito".

A defesa dele deverá feita pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

O crime teria ocorrino na terça-feira, quanto o ex chegou mandou mensagens para a mãe das crianças em tom de ameaça. A polícia foi acionada para atender a ocorrência às 19h30, mas ao chegar ao local as crianças estavam sem vida.

A perícia suspeita que os filhos tenham sido mortos entre 12 e 24 horas antes da polícia. O homem foi encontrado em um hotel na capital e durante a prisão, ele teria confessado o crime. o local do crime foi isolada para perícia criminal.

A defensoria informou que aguarda a conclusão do inquérito e a definição se o homem vai se defender com advogado particular. "Caso não constitua advogado particular a Defensoria Pública por o seu dever constitucional irá atuar na defesa do mesmo".

