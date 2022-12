Ricardo Stuckert/Divulgação Dilma deve participar do novo governo de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já confirmou a pessoas de seu entorno que vai oferecer uma função no governo para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Acontece que a vaga aberta para ela passa longe de ser o que a política gostaria de receber, segundo seus assessores e amigos mais próximos. Mesmo assim, a tendência é de que a oferta feita pelo presidente eleito seja aceita nas próximas semanas.



Segundo um parlamentar da transição de governo confirmou à coluna, Lula já avisou que vai oferecer uma embaixada para Dilma. A intenção inicial é de que a política assuma a vaga nos primeiros meses de 2023. O país favorito para ela exercer a função é Portugal, mas há outros locais em vista, inclusive a Argentina e também a Espanha. A decisão ficaria nas mãos da ex-presidenta, que deverá receber uma lista de possibilidades.

Embora Dilma ache a possibilidade atraente, ela tem dito a aliados que não gostaria de ir embora do Brasil porque tem uma convivência muito próxima com a família. Desde que deixou a presidência, em 2016, a petista passou a estar praticamente todos os dias com o netinho, de quem é muito ligada. Evidente que poderia levar a filha, mas não há muita possibilidade porque a moça trabalha e não gostaria de abrir mão da profissão.

Dilma deixou chegar aos ouvidos do PT que gostaria de receber um cargo menor no Brasil, não necessariamente um ministério. Ela já avisou aliados que sabe como destruíram sua imagem junto a parte do eleitorado e da classe política e seria difícil lidar com seu nome no primeiro escalão. Mesmo assim, a petista citou alguns cargos que poderia exercer no país.

A coluna descobriu que, entre as vagas propostas pela ex-presidente, está a Embratur. Dilma confessou que gostaria de trabalhar com a política pública do turismo nacional e não se incomodaria em não exercer uma função de protagonismo. Lula já foi informado do interesse da aliada, mas insistiu que, para o bem dela, o ideal é ter uma função importante em um país aliado.

Para o presidente eleito, ter Dilma em Portugal é um sinal de prestígio. O país é atualmente o principal apoiador do novo governo e sempre se manifestou favoravelmente ao PT, inclusive no período eleitoral. Um membro do futuro governo contou à coluna que Lula pretende conversar com Dilma para convencê-la de que ela pode ajudar muito o governo com acordos e limpando o nome do Brasil na Europa. "Se alguém sabe lidar com a Dilma é o Lula", lembrou o parlamentar.

Contando com o apoio da presidenta da sigla, Gleisi Hoffmann, Dilma pode pleitear a tão sonhada vaga na Embratur, mas a tirar pelo que dizem pessoas mais próximas do presidente eleito, dificilmente ela terá resultado. A tendência é que ela seja embaixadora e, no que depender de Lula, em Portugal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .