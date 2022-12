Reprodução/Twitter Rui Costa foi anunciado ministro da Casa Civil do governo Lula

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa , afirmou nesta segunda-feira (12), que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter em torno de 35 ministérios. O número, segundo ele, ainda não está fechado.

"Deve ficar em torno disso. Está fechando, eu disse no gerúndio. Estamos finalizando", disse Rui Costa ao chegar à casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay , em Brasília.

Costa disse ainda que está auxiliando na montagem final dos ministérios.

"O que se busca é eficiência. O que precisamos estar buscando é que as entregas sejam efetivadas, então, uma ação do ministério busca foco e eficiência nas entregas. E, evidentemente, queremos atender aos diversos segmentos. A ideia de voltar Indústria e Comércio é porque é preciso pensar a industrialização do país. Pensar o desenvolvimento do país. E isso ficou abandonado quando se fez o grande ministério da Economia", declarou o futuro ministro.

Segundo o governador da Bahia, está sendo conversado a possível divisão Ministério do Planejamento em orçamento e gestão da máquina pública.

"A ideia é voltar um planejamento. As grandes nações do mundo se desenvolvem porque planejam. Primeiro você planeja, para depois executar o planejamento nas mais diversas áreas", afirmou Costa.

Rui Costa participou da comemoração na casa de Kakay após a diplomação do presidente eleito Lula da Silva . Os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram ao evento.

Entre os futuros ministros, somente Costa e José Múcio Monteiro, que assumirá o Ministério da Defesa, marcaram presença na festa.

Futuro ministro

Na última sexta-feira (9), Lula anunciou que Rui Costa será ministro-chefe da Casa Civil no futuro governo .

O escolhido pelo petista encerra neste mês os oito anos à frente do governo baiano. Ele será sucedido por Jerônimo Rodrigues (PT) na função.

Rui Costa se formou em economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estado natal. Iniciou sua trajetória política, com atuação no movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari, na década de 1980.

O futuro ministro também já foi vereador em Salvador e ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jaques Wagner (2007-2014). O político foi secretário de Relações Institucionais, elegeu-se deputado federal e, depois, assumiu a Casa Civil do governo de Jaques Wagner.

