Ricardo Stuckert/Divulgação - 12.12.22 O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente eleito, Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o cargo formalizado em uma cerimônia de diplomação realizada nesta segunda-feira (12) . Seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), também foi diplomado.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por diplomar as pessoas eleitas para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. A solenidade formaliza a escolha dos eleitores brasileiros nas eleições gerais.

O órgão eleitoral expede o diploma ao chefe do Executivo eleito desde 1946, e a Justiça Eleitoral considera obrigatória esta cerimônia para que o político eleito possa tomar posse no dia 1° de janeiro do ano seguinte.





Lula recebeu o diploma das mãos de Alexandre de Moraes, presidente do TSE. O evento que encerra o processo eleitoral no país contou com mais de 300 convidados.

Leia, a seguir, a íntegra do que está escrito no diploma recebido por Lula:

"REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela Coligação Brasil da Esperança, formada por FE Brasil (PT/PCDOB/PV)/SOLIDARIEDADE/Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)/PSB/AGIR/AVANTE/PROS,

Luiz Inácio Lula da Silva,

foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil.

Em testemunha desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal.

Brasília, 12 de dezembro de 2022

201º da Independência e 134º da República

Ministro Alexandre de Moraes

Presidente"

Discurso de Lula

Lula iniciou o seu discurso cumprimentando os ministros presentes , sua esposa, Janja da Silva, a ex-presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente José Sarney, únicos ex-chefes do Executivo presentes na cerimônia.

"Na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário...", disse Lula tomado pela emoção.

O petista destacou também que o diploma que estava recebendo, na verdade, pertence ao povo brasileiro, que "reconquistou o direito de viver em democracia". Em seguida, o presidente eleito afirmou que a data seria de celebração do Estado Democrático.

"Muito mais que a diplomação de um presidente eleito, está é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história desse país, a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes a vontade popular foi tão colocada a prova e teve que vencer tantos obstáculos para ser ouvida", enfatizou.

