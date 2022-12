Divulgação/Ricardo Stuckert Tebet e Lula





A senadora e ex-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet , parabenizou o presidente e o vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) , pela formalização dos cargos em uma solenidade de diplomação nesta segunda-feira (12).

Em tweet, Tebet afirmou que o ato representa a "oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro".

Parabéns ao presidente eleito @lulaoficial e ao vice-presidente @geraldoalckmin pela diplomação hoje no @tsejusbr . Essa é a oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro que escolheu seus representantes de forma democrática. — Simone Tebet (@simonetebetbr) December 12, 2022





Apesar de ter sido convidada para o evento, a senadora não compareceu. A assessoria da parlamentar informou que Simone tinha uma agenda no Mato Grosso do Sul e só chegará em Brasília na noite desta segunda-feira (12).

