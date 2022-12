Reprodução: redes sociais - 09/12/2022 Lula e os ministros anunciados nesta sexta-feira (9)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na sexta-feira (9) cinco ministros do governo para 2023 . Os ministérios noticiados foram: Fazenda, Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Relações Exteriores .

Fernando Haddad , ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação foi escolhido para ministrar a Fazenda;

Rui Costa , governador da Bahia, comandará a Casa Civil;

José Múcio Monteiro , ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União será o líder da Defesa;

Flávio Dino , ex-governador do Maranhão e senador eleito, será o ministro da Justiça;

Mauro Vieira , diplomata e ex-chanceler, será ministro das Relações Exteriores.

No governo atual, de Jair Bolsonaro (PL) , o ministro da Economia desde 1º de janeiro de 2019 é Paulo Guedes . Ele é economista e especulador financeiro brasileiro.

O atual ministro da Casa Civil é Ciro Nogueira, desde 28 de julho de 2021. Ele é advogado, empresário e licenciado do cargo de senador.

O líder da Defesa de Bolsonaro é o general do Exército Brasileiro Paulo Sérgio Nogueira , desde 1º de abril de 2022.

O ministro da Justiça até dia 31 de dezembro é Anderson Torres , que assumiu o cargo em 30 de março de 2021. Ele é delegado e político.

No comando das Relações Exteriores até o final desde mês é Carlos Alberto Franco França , diplomata e advogado. Ele exerce o cargo desde 30 de março de 2021.

Saiba quem são os outros ministros de Bolsonaro:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Marcos Montes, desde 30 de março de 2022

Cidadania: Ronaldo Vieira Bento, desde 30 de março de 2022

Ciência, Tecnologia e Inovações: Paulo César Alvim, desde 30 de março de 2022

Comunicações: Fábio Faria, desde 10 de junho de 2020

Desenvolvimento Regional: Daniel Ferreira, desde 30 de março de 2022

Educação: Victor Godoy, desde 14 de abril de 2022

Infraestrutura: Marcelo Sampaio, desde 30 de março de 2022

Meio Ambiente: Joaquim Leite, desde 23 de junho de 2021

Mulher, Família e Direitos Humanos: Cristiane Britto, desde 30 de março de 2022

Minas e Energia: Adolfo Sachsida, desde 11 de maio de 2022

Saúde: Marcelo Queiroga, desde 16 de março de 2021

Trabalho e Previdência: José Carlos Oliveira, desde 30 de março de 2022

Turismo: Carlos Alberto Gomes de Brito, desde 30 de março de 2022

Controladoria-Geral da União: Wagner Rosário, desde 31 de maio de 2017

Advocacia-Geral da União: Bruno Bianco, desde 6 de agosto de 2021

Gabinete de Segurança Institucional: Augusto Heleno, desde 1 de janeiro de 2019

Próximos ministros de Lula

Lula decidiu antecipar o anúncio de alguns dos ministros. Na semana passada, o presidente eleito tinha dito que só revelaria o nome dos primeiros auxiliares após a cerimônia de diplomação.

"Tomei a decisão de apresentar alguns ministros e semana que vem eu apresentarei mais um pouco de ministros, e depois apresentarei mais", afirmou o presidente eleito.

