Reprodução Alexandre de Moraes





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes , determinou nesta sexta-feira (9) a liberação das redes sociais de mais três deputados bolsonaristas que publicaram desinformação sobre as urnas eletrônicas após as eleições. A decisão atinge o Coronel Tadeu (PL-SP), José Antonio dos Santos Medeiros (PL-MT) e Cabo Gilberto (PL-PB).

Moraes liberou ontem os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo (PL-GO), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Coronel Tadeu (PL-SP), e dos deputados eleitos Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG).





O ministro fixou uma multa diária no valor de R$ 20 mil na hipótese dos parlamentares reincidirem na “divulgação dos conteúdos indicados ou de publicação de outras mensagens atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito”. O valor que poderá ser descontado da folha de pagamento dos deputados.

Os deputados tiveram as contas bloqueadas por terem compartilhado vídeos de um canal argentino com informações falsas sobre as urnas eletrônicas e eleição brasileira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.