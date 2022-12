Divulgação - 09/12/2022 Ana Paula Lobato assumirá vaga no Senado

Com o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) comandando o Ministério da Justiça no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PL) em 2023 , a 1ª suplente da chapa, Ana Paula Lobato (PSB-MA) assumirá vaga na Casa Alta do Congresso.

Lobato, de 38 anos, é vice-prefeita de Pinheiro (MA). Ela também é formada em enfermagem e é empresária do ramo de aluguel de equipamentos e comércio de máquinas para construção.

Flávio Dino será empossado ministro nos primeiros dias de 2023, mas será exonerado do Senado em 1º de fevereiro. Só depois da licença da Casa Alta Ana Paula Lobato poderá assumir a cadeira no Legislativo.

Lula escolhe Flávio Dino

O presidente eleito Lula anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), os nomes de ministros do futuro governo . São eles:

Dino disputou as eleições ao Senado em 2022 e foi eleito com 62,41% dos votos válidos no Maranhão após migrar para o PSB. Anteriormente, o senador eleito já havia cumprido mandato como governador do Estado entre 2015 e 2022, além de ter sido presidente da Embratur, de 2011 a 2014, e deputado federal também pelo Maranhão em 2007 quando era filiado ao PBdoB.

Lula já havia dado indícios de que o aliado seria indicado a algum ministério durante a campanha eleitoral quando disse que Dino não ficaria no Congresso “por muito tempo” caso ele fosse eleito presidente.

