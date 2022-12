Reprodução/Twitter Suplicy foi eleito deputado estadual no pleito eleitoral deste ano





O deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT) teve as contas da campanha eleitoral deste ano desaprovadas pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) pelo órgão eleitoral.

O motivo da desaprovação foram irregularidades encontradas em um contrato com uma empresa de panfletagem. Os custos da contratação foram pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

A empresa contratou cinco equipes de cinco pessoas cada para a prestação do serviço, porém os contratos de trabalho individuais desses trabalhadores não foram apresentados, contrariando uma exigência na prestação de contas de campanha.





Além disso, foi verificada uma diferença entre o valor contratado, R$ 35.000, e a soma dos valores firmados entre a empresa e as equipes de trabalho, R$ 17.500.

"A desaprovação das contas não impede a diplomação de Suplicy, eleito com 807.015 votos. Porém, como as irregularidades atingem mais de 5% das despesas contratadas, as contas foram desaprovadas, sendo determinado o recolhimento de R$ 36.200 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 76, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019", informou o TRE-SP em comunicado.

