Pedro Castillo, ex-presidente do Peru, entrou com uma solicitação formal de asilo ao México nesta quinta-feira (8). Ele sofreu impeachment na última quarta-feira após anunciar a dissolução do Congresso peruano.

A informação oficial foi divulgada por Marcelo Erbard, ministro das Relações Exteriores mexicano. Ele afirmou que o pedido foi ratificado durante uma visita do embaixador mexicano no Peru, Pablo Monroy, a Castillo no local onde ele está detido.

"O Embaixador Pablo Monroy me informou de Lima que conseguiu se encontrar com Pedro Castillo no Centro Penitenciário às 13h20. Encontrou-o fisicamente bem e na companhia de seu advogado", escreveu Ebrard. "Castillo ratificou o pedido de asilo recebido na Embaixada do México esta manhã", completou.

Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la Embajada de México esta madrugada (2 am ) misma que les anexo para conocimiento de la opinión pública. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 8, 2022

A autoridade também anexou na mensagem a carta que o advogado do ex-presidente peruano enviou a Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, pedindo asilo político.

“Estes órgãos criaram um clima de extrema indefensabilidade e perseguição puramente política de qualquer pessoa que pense de forma diferente do grupo oligárquico que reina sobre todas as instituições do país”, aponta um trecho do documento.

Deposição de Pedro Castillo

O Congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Pedro Castillo por "incapacidade moral" , na tarde desta quarta-feira (7). Mais cedo, o mandatário havia anunciado a dissolução do Congresso, além de ter declarado "estado de emergência" em todo o território.

Castillo também foi preso. O líder deixou o Palácio do Governo e foi para a sede da prefeitura, na Avenida España, onde foi detido. A decisão de destituir Castillo se deu após 101 votos favoráveis, 6 contra e 10 abstenções.

A então vice-presidente, Dina Boluarte , assumiu o cargo na tarde de hoje. Ela fez o juramento no Congresso após receber as honras de José Williams Zapata, presidente da Câmara do Peru.

Ela pediu, no seu discurso, que o povo peruano fique unido. Além disso, aela afirmou que vai agir junto ao Ministério Público peruano para acabar com as máfias que atuam dentro do governo.

