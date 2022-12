MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin, coordenador geral do governo de transição

O vice-presidente eleito e coordenador geral do governo de transição, Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira (8) que a tos antidemocráticos são "coisa de menino mimado".

O ex-governador de São Paulo participou do programa Central da Transição e respondeu a uma pergunta da jornalista Eliane Cantanhêde, da GloboNews, sobre democracia .

Nos últimos dias, indígenas apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram manifestações no aeroporto de Brasília e em frente ao hotel onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado.

Antes disso, aconteceram atos em frente aos quartéis do Exército e nas rodovias do país contra o resultado das eleições. A jornalista perguntou ao vice eleito como o futuro governo Lula irá tratar atos golpistas e ameaças à democracia.

"A democracia é um princípio basilar. A democracia é o povo. Atentar contra a democracia é crime e deve ser tratado desta forma. Isso é coisa de menino mimado, perde o jogo, pega a bola e leva embora. A democracia é respeitar a vontade da população", respondeu Alckmin.





