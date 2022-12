Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 09.11.2022 Genial/ Quaest: 93% torcem para que Lula faça um bom governo

De acordo com o levantamento da Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira (8), a torcida da maioria das pessoas é para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça um bom governo.

Segundo os números, 93% dos brasileiros desejam que Lula se saia bem em seu terceiro mandato como presidente. Uma minoria, de 5%, fará torcida contra. E 1% não soube responder.

A maioria dos entrevistados (41%) diz que o petista está se saindo melhor do que o esperado nas preparações do novo governo. Entre os surpresos há até eleitores de Jair Bolsonaro (PL).

Para 24%, o governo de transição de Lula está abaixo das expectativas. Os que acham que não está sendo nem melhor e nem pior do que esperado somam 14%. E 21% não souberam opinar.

Expectativas

Embora 93% brasileiros torçam para que Lula faça um bom governo, quase metade (47%) acha que o presidente eleito terá mais conflitos com o Congresso.

Para 46% dos entrevistados, Lula terá menos embates com o Supremo Tribunal Federal (STF), instituição que foi atacada por Bolsonaro nos últimos quatro anos.

A pesquisa mostra ainda um otimismo dos brasileiros com relação à melhora da imagem do Brasil no exterior. 43% acreditam na melhora da imagem do Brasil no exterior. Outros 29% acham que a imagem do país vai piorar e 19% dizem que ficará igual.

A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos. A Quaest fez entrevistas presenciais domiciliares com 2.005 brasileiros de todo o país entre 3 e 6 de dezembro.

