Hamilton Mourão (Republicanos-RS) tem trabalhado nos bastidores para ganhar independência no Senado . O vice-presidente não tem feito questão de esconder sua insatisfação com o comportamento de Jair Bolsonaro (PL). Aliados garantem que o senador eleito sente que o bolsonarismo tenta diminuí-lo o tempo todo.



“A relação não é boa desde o dia 2 de janeiro de 2019. O Mourão é um homem de forte personalidade, pensa com a própria cabeça e não se influência pela opinião dos outros. O Bolsonaro também é teimoso e detesta ser contrariado. Como o presidente influência seu grupo, é óbvio que o Mourão é deixado de lado e seu potencial é pouco elogiado pelo grupo”, explica um deputado federal eleito pelo PP.

A péssima relação citada pelo parlamentar não é segredo para ninguém. Os dois já trocaram farpas publicamente e se afastaram. Porém, tempos depois, recuaram e resolveram manter uma relação cordial para não prejudicar o governo. Só que a amizade entre os dois nunca mais foi a mesma.

Bolsonaro decidiu substituí-lo e colocou o General Braga Netto como vice da sua chapa na campanha eleitoral deste ano. Mourão se colocou à disposição para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas foi descartado para que Romário (PL) buscasse a reeleição.

O vice-presidente tentou articular uma candidatura para o governo do estado fluminense, no entanto, não contou com o apoio do chefe do executivo federal. Sem espaço no Rio, resolveu colocar todas as suas fichas no Rio Grande do Sul.

Inicialmente, sinalizou o desejo de ser candidato a governador pelo estado. Porém, novamente, o bolsonarismo escolheu outro nome: Onyx Lorenzoni. Ele então se colocou como concorrente ao senado gaúcho.

Para pessoas próximas, Bolsonaro confessou que não acreditava na vitória do seu vice. Só que, após Mourão vencer, o presidente da República passou a brincar que foi o maior responsável pela conquista do seu “aliado”.

Só que Mourão tem pouco acesso ao seu “aliado” e não tem participado das discussões do futuro grupo de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mourão vai buscar independência

Sem espaço no bolsonarismo, Mourão vai buscar ser independente. Um dos seus objetivos é criar uma forte conexão com Sergio Moro (União Brasil) e ser uma das lideranças de oposição.

Para pessoas próximas, o senador eleito garantiu que não deixará mais o bolsonarismo “humilhá-lo”.

