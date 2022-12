Reprodução Ex-ministro Ricardo Salles perde processo contra Ciro Gomes

A Justiça de São Paulo julgou improcedente uma ação cível movida pelo ex-ministro Ricardo Salles (PL) contra Ciro Gomes (PDT). Salles pedia R$ 20 mil de indenização por danos morais por ter sido chamado de “ex-ministro do desmatamento e contrabando”. Na decisão, a juíza Patrícia Martins Conceição decretou que Salles deve arcar com os custos e despesas processuais.

A fala de Ciro foi em junho. Na época, o então candidato à Presidência da República disse que Salles era “contrabandista de madeira”.

"O cara [Salles] foi lançado na política [como] secretário de Ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção", falou Ciro.

Ao divulgar a entrevista nas redes sociais, Ciro escreveu: "Sabem do Ricardo Salles? O ex-ministro do desmatamento e contrabando do governo Bolsonaro".

Segundo a juíza, Ciro, em sua contestação, “traz inúmeras reportagens, veiculadas no meio jornalístico, noticiando que condutas do autor [Salles] foram objeto de apuração pela Polícia, Ministério Público, chegando também, ao Poder Judiciário, em geral, por prática de improbidade administrativa”.

