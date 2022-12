Marcos Porto/Agência O Dia Bolsonaristas fazem ato na Avenida Presidente Vargas

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que a opinião pública está dividida sobre os atos pós-eleição , realizados por bolsonaristas que contestam o resultado das eleições presidenciais e pedem por uma intervenção militar .

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição derrotado nas urnas, estão desde o dia 30 de outubro realizando atos e manifestações em diversos pontos públicos de grandes cidades do país. Eles não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contestam a credibilidade do sistema de votação brasileiro.

De acordo com o estudo, 45% dos entrevistados consideram os movimentos antidemocráticos. O mesmo percentual, porém, diz que as manifestações são parte da democracia.

Numa divisão de apoio político, as opiniões são mais divergentes. Dos eleitores de Bolsonaro, 70% afirmam que os atos são democráticos, contra 23% que discordam.

Já dos entrevistados que votaram em Lula, 65% consideram que os protestos não fazem parte do regime democrático. 25% discordam e 10% não souberam responder.

O levantamento da Genial/Quaest também apontou a percepção do país pós-eleição: afinal, o povo está mais unido? E a pesquisa concluiu que nove em cada dez brasileiros pensam que o país saiu da eleição dividido. Só 8% pensam o oposto e afirmam que o Brasil está, na verdade, mais unido.

Metodologia

A Quaest fez entrevistas presenciais domiciliares com 2.005 brasileiros de todo o país entre 3 e 6 de dezembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.