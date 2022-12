Reprodução: redes sociais - 02/12/2022 Indígenas manifestam em aeroporto de Brasília

Um grupo de indígenas apoiadores do p residente Jair Bolsonaro (PL ) manifesta contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na área de embarque Aeroporto Internacional de Brasília nesta sexta-feira (2). Eles entoam: "Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa".

Por conta das manifestações, voos atrasaram. A Inframerica, responsável pela administração do aeroporto, disse em nota que "a operação segue normal e está concentrada em uma outra sala de embarque do terminal". Ela acrescentou que "dois voos registraram atraso devido à manifestação. Não há cancelamentos. As operações seguem normalmente."

Além de serem contra a eleição de Lula, o grupo de indígenas também tem como alvo os ministros, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eles entoam "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" e ainda seguram cartazes que dizem: "Mundo, o Brasil pede socorro. A imprensa corrupta não quer mostrar a verdade para o mundo".

02/12/2022 aeroporto de Brasília os indígenas invadiram o aeroporto e minha esposa falou que eles querem entrar na pista de decolagem. pic.twitter.com/t5d4D5D1cU — Tsvf BSB Df (@TiagoSa67696762) December 2, 2022

[2 de dez de 2022 às 16:27]

A manifestação no aeroporto acontece um dia após um grupo de indígenas se reunir em frente ao Congresso Nacional, onde pediram transparência no processo eleitoral e disseram que o Judiciário teria beneficiado a candidatura do petista.

