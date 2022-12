Reprodução: Ricardo Stuckert - 05/12/2022 Lula e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , se encontrou segunda-feira (5) com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos , Jake Sullivan, em Brasília .

Lula e Sullivan se reuniram no hotel em que o petista está hospedado na capital do Brasil. Eles trataram da visita do presidente eleito ao presidente norte-americano, Joe Biden , na Casa Branca.

"Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, o convite do presidente Joe Biden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países", escreveu Lula no Twitter.

Participaram da reunião também Juan Gonzales, assessor do governo dos EUA para América Latina; Ricardo Zúñiga, vice-secretário de Estado para assuntos de Hemisfério Ocidental; e Douglas Koneff, responsável pelos negócios da embaixada no Brasil.

Viagem aos EUA

Lula deve viajar para os Estados Unidos somente após a diplomação, marcada para o dia 12 de dezembro, às 14h, em Brasília . A data exata ainda não foi definida.

"Temos muita coisa para conversar porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil . O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil ", afirmou Lula durante uma coletiva de imprensa no dia 2 de dezembro .

Lula ainda acrescentou que eles irão "conversar de política, relação Brasil- Estados Unidos , papel do Brasil na nova geopolítica mundial, da guerra na Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra, além dos assuntos que ele quiser tratar".

Antes da reunião nesta segunda-feira, o governo dos EUA publicou uma nota dizendo que Sullivan viajou ao Brasil para discutir a relação dos dois países e cooperação entre as nações em relação ao clima, segurança alimentar, inclusão, migrações e democracia.

