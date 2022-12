Ricardo Stuckert - 10.03.2021 Lula durante coletiva de imprensa, em São Bernardo (SP)

O presidente eleito nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que uma possível viagem aos Estados Unidos pode acontecer antes da posse , marcada para o dia 1º de janeiro. O motivo seria um encontro com o atual presidente do país norte-americano, Joe Biden .



"Temos muita coisa para conversar porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil . O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil ", afirmou Lula durante uma coletiva de imprensa.





Lula ainda acrescentou que eles irão "conversar de política, relação Brasil- Estados Unidos , papel do Brasil na nova geopolítica mundial, da guerra na Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra, além dos assuntos que ele quiser tratar".



Vale ressaltar que o presidente eleito já terá um encontro com dois enviados de Biden na próxima segunda-feira, no Distrito Federal. Lula conversará com o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o assessor para América Latina, Juan Gonzalez. De acordo com o petista, a conversa terá como assunto a data para a visita aos Estados Unidos .

Na coletiva, Lula ainda informou que seguindo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não pode viajar como presidente até a diplomação seja efetuada pela instituição, que ocorrerá no dia 12 de dezembro. Outros países que o petistas demonstrou interesse em fazer visitas assim que eleito são: Argentina, China e algumas nações europeias.

Biden já conversou previamente com Lula assim que a contagem de votos das eleições foram finalizados no domingo, parabenizando-o. Isso mostrou a aceitação e reconhecimento imediato do presidente sobre os resultados das eleições, e fez que mais questionamentos acerca do assunto fossem evitados. Entretanto, na posse , fontes da Reuters dizem que os Estados Unidos serão representados pelo secretário de Estado, Antony Blinken.

