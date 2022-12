Ricardo Stuckert - 10.03.2021 Lula durante coletiva de imprensa, em São Bernardo (SP)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou ao Hospital Sírio Libanês , em São Paulo, na manhã deste domingo (4). O petista precisou realizar exames de rotina na garganta. A assessoria informou que ele retornou para sua casa na capital paulista por volta das 12h.



Na última sexta-feira (2), ao conversar com jornalistas em Brasília, Lula informou que teria que passar na unidade de saúde nos próximos dias para realizar uma “revisão na garganta para ver como é que está”. Durante as eleições, o presidente eleito enfrentou problemas na voz.

Com o fim da corrida eleitoral, no qual o petista venceu o presidente Jair Bolsonaro (PL), ele ficou um dia internado no Hospital Sírio-Libanês para retirar uma leucoplasia da laringe. Lula fez o procedimento antes de viajar ao Egito para participar da COP27.

Lula informa que está melhorando

Ainda na coletiva de imprensa, Lula informou que tem trabalhado com uma fonoaudióloga para melhorar. Ele tem feito testes com frequência e garantiu que tem obtido bons resultados. “Mas acho que tá boa a garganta. Eu tenho feito teste”, explicou.

“Hoje mesmo eu falei pelo zoom com minha fonoaudióloga e ela diz que a garganta tá melhorando. Tem pessoas que fizeram a mesma cirurgia e ficaram um mês sem falar. Eu não fiquei um dia sem falar. Eu acho que tenho ajuda divina de estar me curando”, continuou.

“Eu estou comendo de tudo. Não tem problema. Eu me engasguei menos do que habitualmente as pessoas se engasgam, sobretudo, com água. É interessante como a gente se engasga com água. E eu aprendi a tomar água diferente, tomar água devagar, mas eu vou ficar bem. Eu preciso da minha voz para governar esse país”, completou.

Enquanto cuida da voz, Lula trabalha

Apesar de estar recuperando a voz, Lula segue trabalhando. Nos últimos dias, ele tem participado de reuniões com a equipe de transição e com o Congresso para que a PEC da Transição seja aprovada.

O presidente eleito também tem debatido com os seus aliados nomes de profissionais que podem cuidar dos ministérios. Ele garantiu que irá anunciar os escolhidos depois do dia 12 de dezembro.

