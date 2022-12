Divulgação/STF STF (Supremo Tribunal Federal)

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve julgar na próxima semana os processos que questionam a legalidade do Orçamento Secreto. Em Brasília, mais do que agitação e expectativa pelo resultado, a classe política aposta dinheiro a respeito do tema. Nos grupos de mensagens de deputados, a brincadeira ganhou o nome de "Bingo do STF".

A coluna conversou com parlamentares que confirmaram as apostas. Os valores variam entre R$ 500 e até R$ 5.000 e funcionam como uma espécie de bingo. "Pode apostar no resultado geral ou até como será o voto de um ministro específico", explica um deputado federal.

As apostas não se limitam a políticos de uma só ideologia. Já deram seus palpites nomes que vão do PL ao PT, passando até pelo PSOL. Um dos organizadores, que pediu para não ter seu nome revelado, contou como está o movimento.

Segundo ele, a maioria dos parlamentares está investindo dinheiro sobre o voto de Alexandre de Moraes. "Quase todos acham que ele vota contra, mas dois subiram os valores no voto favorável do ministro", diz lembrando que acertar uma zebra pode dar mais dinheiro.

A coluna questionou o que a maioria acha que vai acontecer ao final da votação. "Está equilibrado. Neste momento, por margem pequena está vencendo o voto pela legalidade".

O chamado "Bingo do STF" pode nem ter o resultado agora. Embora o julgamento tenha sido colocado em pauta para o próximo dia 7, ele pode ser adiado. Como é o último tema do dia, é possível que não haja tempo hábil. Além disso, também há o risco de iniciar a análise e não se concluir com o voto de todos os ministros.

