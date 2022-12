Reprodução/Internet Max Lemos pode se desfiliar do PROS, já que partido não cumpriu a cláusula de barreira

Como o PROS não cumpriu a cláusula de barreira, a possibilidade de ganhar peso na Baixada tem levado convites de vários partidos à porta de Max Lemos. PDT e PV já deram suas piscadinhas, mas quem tem balançado o coração do ex-prefeito de Queimados e deputado federal eleito é o PSD. Gilberto Kassab e Eduardo Paes prometeram espaço nos ministérios que negociam com o futuro governo Lula. A proposta é adoçada por participação na Prefeitura do Rio.



