Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28/11/2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta sexta-feira (2), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , disse que vai passar por uma nova revisão médica neste sábado (3), em São Paulo, e recebeu a recomendação de ficar "mais tempo sem falar".

"Vou fazer uma revisão para ver como está. Os médicos pediram para eu ficar mais tempo sem falar, mas por mais que eu faça esforço eu não consigo ficar sem falar", afirmou, em conversa com jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Lula foi internado no final de novembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirar uma lesão na laringe . O petista estava com leucoplasia, um tipo de lesão 'branca' geralmente causada ao tabagismo e etilismo, identificada na laringe nos exames de rotina realizados antes da viagem ao Egito.

Ele recebeu alta no dia 21 , mas no dia 12, ele já havia estado no hospital para um check-up de rotina. Os exames mostraram que eles estava com "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leocoplasia na laringe".

Esse tipo de lesão não é considerada maligna. A evolução para um câncer ocorre em menos de 20% dos casos.

A condição pode ocorrer pelo depósito de queratina sobre o tecido das pregas vocais ou laringe.

No último dia 12, o presidente eleito também fez um ecocardiograma, angiotomografia e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011 — quando ele teve um câncer de três centímetros na laringe e passou por mais de 30 sessões de quimioterapia.

Aos 77 anos, Lula vai ser o presidente mais velho a assumir a chefia do Executivo no Brasil. Durante as campanhas para as eleições deste ano, o petista ficou com a voz rouca e falhada diversas vezes durante os discursos, debates e entrevistas.

Em meio ao debate na TV Bandeirantes , a sensação era de ele por vezes perder o fôlego. Logo depois do programa, “voz do Lula” chegou ao maior volume de buscas já registrado em relação ao termo .

