Reprodução: ACidade ON 1ª fase do vestibular da Fuvest 2023 acontece neste domingo (4)

A Fuvest realiza neste domingo (4) a prova da primeira fase do vestibular 2023 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Cerca de 114 mil candidatos fizeram a inscrição para a realização da prova. Os portões são abertos ao meio-dia e fechados às 13h, quando terá início o exame.

A prova terá um esquema especial com cuidados para a prevenção da Covid-19. Assim como no ano passado, é obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo do exame. Além disso, estudantes precisam apresentar o comprovante do esquema vacinal completo contra a Covid ou atestado médico que contraindique a vacinação. Os candidatos deverão ficar sem máscara só durante o reconhecimento facial.

O exame será aplicado em 87 locais neste ano, contra 119 em 2021. Os candidatos podem conferir seu local de prova no site da Fuvest, na opção "área do candidato". O total de participantes deste ano é maior do que o da edição passada do vestibular, quando 110 mil estudantes se inscreveram.

Nesta primeira etapa, os estudantes respondem 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha, no prazo de cinco horas.



Protocolos sanitários

Por causa da pandemia do coronavírus, os protocolos de prevenção contra a Covid também serão implantados neste ano. O candidato deverá portar comprovante de vacinação para Covid-19 em modo impresso ou digital com as 03 doses (ciclo completo e dose de reforço) ou atestado médico que contraindique a referida imunização.

Será obrigatório o uso de máscara facial (preferencialmente cirúrgica ou N95) bem ajustada ao rosto durante todo o período de aplicação do Exame.

O consumo de alimentação dentro das salas no período de aplicação de exame continua proibido. Caso o candidato desejar se alimentar, ele deverá pedir permissão ao fiscal, que o colocará próximo à porta da sala, do lado externo. O tempo que o candidato gastar com sua alimentação não será reposto no tempo total da prova.

A máscara somente poderá ser retirada quando o candidato for beber água e durante o reconhecimento facial. Durante a prova, um fiscal irá passar na sala com um tablet para fazer esse reconhecimento.

Veja as recomendações da Fuvest



• Ao chegar ao local de prova:

Dirija-se imediatamente à sala de aula;

Evite ficar no corredor e fazer aglomeração;

Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na escola.

Ao chegar à sala de aplicação de prova:

Identifique-se: mostre seu documento oficial com foto para o fiscal da sala. Não é necessário entregar o documento na mão do fiscal. Evite contato físico. Comunique-se apenas de forma essencial;

Sente-se: identifique a sua carteira - há um cartão personalizado de papel com o seu nome colado nela, e sente-se. Evite trânsito desnecessário pela sala de prova;



Higienize-se: o candidato encontrará um sachê com um tecido embebido em álcool sobre a sua mesa. Abra o sachê, retire o pano e higienize a sua mesa. Descarte esse tecido no lixo.



• Durante a prova:

Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na escola;



A Fuvest irá fornecer um envelope para cada candidato colocar sua máscara usada, caso queira trocá-la enquanto o exame estiver em curso;



O candidato poderá fazer uso livremente do álcool em gel disponível na sala, devendo solicitar ao fiscal que leve o frasco até ele. O estudante também pode levar seu próprio álcool em gel;



Os candidatos não poderão comer dentro da sala de aplicação de prova;



Os candidatos poderão sair em definitivo das salas de prova somente após as 16h.

• Estudante não deve ir ao local de prova em caso de:

Suspeita de Covid-19;

Diagnóstico confirmado de Covid-19 a partir de 2 de dezembro;

Contato com caso confirmado de Covid-19 após 9 de dezembro.



O que levar

Documento de identidade original;

Caneta transparente de tinta azul;

Lápis ou lapiseira, apontador e borracha para rascunho;

Régua transparente;

Alimentos e água. Por conta das normas de biossegurança, os bebedouros podem estar interditados, e a ingestão de alimentos sólidos será realizada fora da sala;

Máscaras. A Fuvest recomenda que o candidato leve uma reserva.



*É proibido utilizar boné, relógio e aparelhos eletrônicos. O celular deverá ser desligado e colocado no envelope que será fornecido antes da prova.