Reprodução/Youtube Lula durante comício

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a rouquidão na voz, perceptível no debate presidencial do último domingo (28) e nos eventos recentes de campanha. O petista esteve em encontro com artistas e profissionais da cultura, nesta quinta-feira (1), em Belém.

"Eu vou ser curto porque toda hora que eu levanto a Janja [esposa de Lula] fala: economiza a voz, economiza a voz", afirmou o ex-presidente.

Lula discursou por aproximadamente 35 minutos no Theatro da Paz, símbolo da capital paraense. O petista afirmou que precisa "ficar sem falar por um mês".

A equipe de campanha do presidenciável já havia se manifestado sobre a rouquidão do petista após a entrevista do candidato ao Jornal Nacional. Segundo o pronunciamento oficial, o desgaste vocal estaria associado à agenda cheia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.