Reprodução: redes sociais - 18/11/22 Lula fala a frente de bandeira do Brasil em Portugal

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava com leucoplasia , um tipo de lesão 'branca' geralmente causada ao tabagismo e etilismo, foi identificada na laringe nos exames de rotina realizados antes da viagem ao Egito.

Lula recebeu alta médica nesta segunda-feira (21) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e deve permanecer em São Paulo hoje sem previsão de compromissos públicos.

