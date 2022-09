Foto: Ricardo Stuckert - 14.09.2022 Lula discursa em evento do “Cooperativismo e Economia Solidária com Lula”, em São Paulo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República, se queixou nesta terça-feira da rouquidão e afirmou que deveria poupar a voz para o resto da campanha .

Lula citou sua intenção de fazer oito comícios até o dia 2, mas a coordenação de campanha trabalhava até segunda-feira com uma quantidade menor de atos. Ele também mencionou dois debates , mas a ideia era que ele fosse apenas ao encontro da Rede Globo no dia 29.

"Eu nem deveria falar, vocês percebem que estou rouco. Eu ainda tenho oito comícios pela frente, tenho várias entrevistas e dois debates", disse Lula, na abertura de sua fala em encontro com o setor de turismo, em São Paulo .

Ao longo da campanha, o candidato tem apresentado constantes dificuldades com a voz.

Como o GLOBO mostrou, são dois os problemas que estão afetando a voz do ex-presidente. Um deles é ele não fazer regulamente as sessões de fonoaudiologia, indicadas pelos médicos para manter a potência vocal. Em maio deste ano, chegou a retomar as sessões. Em junho parou. Depois, passou a fazer os exercícios de voz de uma a duas vezes por semana, o que é muito pouco. A frequência ideal para ele é diária.

Lula também sofre de refluxo gástrico crônico, que inflama e machuca as cordas vocais. Toma remédio, mas a alimentação que ficou mais desregrada com o início da campanha agravou o problema. À noite, costuma trocar refeições mais leves por pizza, por exemplo.

Em 2011, o ex-presidente foi diagnosticado com um câncer na laringe . Lula fez tratamento com quimioterapia e radioterapia e se curou da doença. O petista se submete rotineiramente a check ups, que atestam suas boas condições de saúde.

