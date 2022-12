Reprodução / BandNews TV - 13.09.2022 Bancada do PSB indica Márcio França para ser ministro das Cidades

O ex-governador de São Paulo Márcio França foi indicado pela bancada do PSB, nesta quarta-feira (30) para assumir o Ministério das Cidades no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A indicação foi formalizada em um jantar na fundação do PSB, localizada no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. O jantar foi uma confraternização para apresentar os deputados eleitos em 2022.

Felipe Carreras, próximo líder do PSB na Câmara, afirmou que o ex-governador do Maranhão Flávio Dino também pode compor algum ministério, mas França era a prioridade no momento.

"O nome hoje prioritário se o PSB tiver um ministério é o nome de Márcio França", declarou.

