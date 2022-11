Reprodução - 05.11.2022 O governador reeieto do RS, Eduardo Leite (PSDB).

O governador reeleito no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , disse durante um discurso no 7º Congresso do Movimento Brasil Livre (MBL), neste sábado (5), que não irá "passar pano" para o governo Lula.

Em entrevista ao GLOBO ele avaliou que, contudo, o diálogo com o vice-presidente eleito, o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), será mais fácil e ainda afirmou que "há melhor disposição no diálogo com governadores" por parte do presidente eleito em comparação com o em mandato, Jair Bolsonaro (PL) - este que segundo Leite, "jogou os problemas nas costas dos governadores".

"[A relação do governador com o governo federal] acima de tudo é uma postura de independência, não de adesão, nem de fazer oposição para atrapalhar. É uma relação republicana, mas nós também não vamos passar pano se [o governo federal] estiver levando o país para o caminho errado, algo que vá afetar o interesse dos estados. É o caso de mobilizarmos nossas bancadas no Congresso", disse o govenador durante o bate-papo no Congresso.

O governador gaúcho participou pelo segundo ano consecutivo do evento, que ocorre em São Paulo. A conversa com Leite foi mediada pelo deputado federal reeleito Kim Kataguiri (União), fundador e um dos principais nomes do MBL.





O apresentador Danilo Gentili, que também estava presente no evento, é o nome cotado pelo MBL como candidato à presidência no próximo pleito para o cargo, que ocorre em 2026. Blusas com "Gentili 2026" foram vendidas no local.



Cassado, Mamãe falei também esteve presente

Cassado pela Assembleia Estadual de São Paulo (Alesp), o ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, também esteve presente e teve destaque no evento.

Ele participou de três atrações do Congresso e tirou foto com várias pessoas do público que, majoritariamente, era masculino, branco e jovem. Todas as 1.700 entradas para o evento, com ingressos de R$ 200 a R$ 250, foram vendidas.

Do Val perdeu o mandato em maio deste ano após vazamento de áudios com falas sexistas sobre refugiadas ucranianas, depois de uma passagem do ex-deputado estadual pelo país, que está em guerra após invasão russa. Ele declarou que as mulheres da Ucrânia são bonitas e "fáceis porque são pobres".

