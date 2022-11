Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas será o novo governador de São Paulo

O salário do próximo governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), crescerá 50% em comparação com o atual chefe do executivo paulista, Rodrigo Garcia (PSDB). O aumento salarial vai atingir todo o funcionalismo público, o que impactará os cofres do estado em R$ 1,5 bilhão.



A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na última terça-feira (29) que o salário do governo saltasse de R$ 23 mil para R$ 34,5 mil. O reajuste de 50% também valerá para o vice-governador eleito, Felício Ramuth (PSD), que receberá R$ 32,8 mil, e para os futuros secretários, que ganharão R$ 31,1 mil.

A justificativa dada pela Mesa Diretora da Alesp é que o salário não tinha reajuste desde 2019 por causa do congelamento do teto, que é o salário do chefe do executivo estadual. Nenhum funcionário público pode ter salário base acima do pagamento feito para o governador.

Apesar da aprovação feita pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto não foi sancionado pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB). Porém, a tendência é que ele não crie resistência, pois a bancada tucana aprovou o reajuste.

Não foram favoráveis ao projeto as bancadas do PSOL e do Novo e a deputada estadual Janaina Paschoal.

Capital já havia reajustado salário do prefeito

No fim de 2020, Bruno Covas (PSDB), então prefeito reeleito da capital paulista, sancionou o projeto de lei que reajustou seu próprio salário em 46,7%. À época, ele recebeu muitas críticas, mas explicou que a remuneração estava defasada e prejudicando outras categorias do funcionalismo público.

“O teto está congelado desde 2013, quando tivemos o último reajuste. Durante esse período de 8 anos, a inflação foi algo em torno de 60% a 100%, dependendo do valor que é considerado. O salário mínimo aumentou nesse período 68%. O valor do salário dos professores na rede municipal aumentou 80%. Então, hoje, o teto está defasado, o teto de R$ 24.000”, explicou na ocasião.

O salário do prefeito paulista era de R$ 24 mil e saltou para R$ 35.462. Ele detalhou que a mudança no teto do funcionalismo servia para não perder funcionários públicos para a iniciativa privada.

“Algumas carreiras que recebem pelo teto, como é o caso dos auditores fiscais, os funcionários começam a se preparar para concursos para trabalhar no governo federal ou em outros governos estaduais ou municipais. Então nós vamos perdendo esses servidores que recebem pelo teto. Aqui não se trata apenas do salário apenas do prefeito, aqui se trata da correção do teto. Se a Câmara não aprovasse agora, ela só poderia aprovar depois de mais 4 anos”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.