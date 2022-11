Reprodução: commons - 02/10/2022 Hamilton Mourão (Republicanos)

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) elogiou a chance do ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) José Múcio Monteiro comandar o Ministério da Defesa no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista para o jornal Metrópoles nesta terça-feira (29), o senador eleito considera o nome de Múcio interessante para cuidar da pasta.



“Julgo que seria muito bem-visto pelas Forças Armadas. Tenho muito apreço e respeito pelo ministro Múcio, com quem tive ótimo relacionamento quando ele estava no TCU”, falou o general da reserva. Ele também afirmou que o José é uma pessoa bastante “educada” e “jeitosa”.

O presidente eleito Lula se encontrou com Múcio na última segunda (28) e o convidou para ser ministro da Defesa. Porém, o ex-presidente do TCU ainda não confirmou se aceitará o convite. O petista pretende fazer o anúncio do ministro e também dos comandantes das Forças Armadas na semana que vem.

Ministério da Defesa no governo eleito

O Ministério da Defesa é responsável por lidar com as Forças Armadas. Atualmente, os militares possuem forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso o PT tomou muito cuidado para escolher quem comandará do setor a partir do ano que vem.

Internamente, Lula já tinha avisado que escolheráia um civil e não um militar, como tem sido feito pelo governo federal desde Michel Temer (MDB). A escolha de Múcio é vista como importante, porque ele é tratado como habilidoso e com capacidade para resolver problemas.

Ele já foi ministro de Relações Institucionais no segundo governo Lula. À época, sua imagem ganhou elogios pela sua postura maleável e de fácil acesso para dialogar. A torcida da direção do PT é que José consiga ter a mesma habilidade ao conversar com membros das Forças Armadas.

Lula quer anunciar o ministro da Defesa para também comunicar quem serão os chefes das Forças Armadas. Seu principal objetivo é ter uma boa relação com os militares para evitar desgastes nos bastidores.

