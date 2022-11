Divulgação Secom TCU Fachada do Tribunal de Contas da União

Nesta segunda-feira (21), o ministro Augusto Nardes , do Tribunal de Contas da União ( TCU ), divulgou uma nota para afirmar que foi mal interpretado por um áudio que enviou para um grupo de amigos e que é contra as manifestações antidemocráticas e golpistas. O posicionamento do magistrado depois que vazou ele insinuando que militares estavam insatisfeitos.



O conteúdo vazado mostra Nardes dizendo que existe um “movimento muito forte nas casernas” e que pode acontecer um “desenlace” nos próximos dias. O áudio irritou líderes políticos e preocupou membros do poder judiciário. O ministro foi aconselhado a esclarecer as falas.

Em nota, Nardes declarou que o áudio era “despretensioso” e que apenas quis compartilhar seus pensamentos para alguns amigos. Ele também esclareceu que o conteúdo foi feito “apressadamente”, ou seja, não houve preocupação com o que estava sendo dito.

“O ministro Augusto Nardes lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas", relatou o magistrado.

Aliados sugeriram afastamento

Segundo informações do blog da jornalista Andreia Sadi e confirmadas pelo portal iG, membros do TCU não gostaram nem um pouco do que escutaram. Pessoas que trabalham no tribunal resolveram procurar Nardes e o aconselharam a se afastar do cargo.

Tal manifestação atingiu também o Supremo Tribunal Federal (STF), que tem sido maior alvo dos protestos bolsonaristas. Magistrados da Corte deixaram claro suas insatisfações com áudio e resolveram pedir para que Augusto fique um período distante dos trabalhos.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, assumiu que aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficaram preocupados com o áudio. Na avaliação da deputada federal, o conteúdo é muito grave e esclarecimentos precisam ser feitos para que a democracia não fique prejudicada.

"Estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa fala?", disse Gleisi.

