Divulgação PRF SC PRF diz que métodos de bloqueios bolsonaristas em SC lembram 'terroristas' e black blocs

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina descreveu ação dos envolvidos nos bloqueios bolsonaristas em Santa Catarina como "criminosa e violenta" .



O grupo jogou óleo na rodovia, atirou bombas caseiras produzidas com gasolina e rojões. Mas, apenas uma pessoa foi presa, enquanto a polícia investiga outras pessoas envolvidas.

Os bloqueios aconteceram de forma ilegal do fim de semana e apresentaram métodos terroristas e que lembram a estratégia de protestos conhecida como 'black bloc'.

As ações começaram na noite de sexta-feira (18) quando homens encapuzados invadiram estradas, segundo informou a PRF. Também foram armadas barreiras com pneus incendiados e pedaços de objetos com pregos para impedir motoristas de seguirem viagem.

Santa Catarina também registrou depredação de patrimônio público como grades de proteção da rodovia.

Leia também Tarcísio começa a transição de governo em São Paulo

O grupo é parte do movimento que tem feito atos antidemocráticos contra o resultado das urnas. Em um dos pontos de bloqueio, deixou uma bandeira com a inscrição 'Brasil foi roubado' e 'transparência nas urnas'.



Um homem de 37 anos chegou a ser preso durante uma das ações na cidade de Joinville. Ele deve responder judicialmente por associação criminosa, destruição de patrimônio público, deteriorar coisa alheia e desobedecer a ordem legal de funcionário público.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.