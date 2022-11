Fabiano Rocha/Agência O Globo Bolsonaristas fecham rodovia em protesto

Pelo menos dez investigados no Supremo Tribunal Federal (STF) pela organização e apoio a atos antidemocráticos ao longo do governo Bolsonaro voltaram agora a incentivar movimentos que contestam o resultado das eleições.

A lista inclui parlamentares, como as deputadas Carla Zambelli (PL-SP) e Aline Sleutjes (Pros-PR), além de bolsonaristas que chegaram a ter ordem de prisão expedidas pela Corte no passado, como o blogueiro Allan dos Santos e o caminhoneiro Zé Trovão (PL-SC).



Desde a derrota de Bolsonaro, apoiadores têm feito bloqueios de rodovias e se reunido em frente a quartéis pedindo que militares impeçam a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O STF e o Ministério Público investigam quem está por trás desses novos atos. Reeleita para um novo mandato, a deputada Aline Sleutjes foi uma das apoiadoras de Bolsonaro a participar de ato que bloqueou uma rodovia em Santa Catarina.

Zé Trovão também manifestou apoio aos novos atos. Ele gravou um vídeo em um dos bloqueios de rodovia em Santa Catarina, no dia seguinte ao segundo turno, dizendo que os protestos representavam o “desejo popular”.

Mesmo fora do país, em viagem aos Estados Unidos, Carla Zambelli também tem divulgado vídeos em que faz ataques ao processo eleitoral, na linha dos manifestantes nos atos antidemocráticos.

Allan dos Santos, que foi alvo de um mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas está foragido nos EUA, tem divulgado vídeos para a militância bolsonarista com mensagens golpistas.

Ontem, a PF iniciou uma investigação para apurar se o garimpo ilegal está por trás do financiamento de atos antidemocráticos no Pará. A suspeita se deu após um garimpeiro ter sido detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaituba (PA).

Com ele, havia uma mala com R$ 150 mil em espécie e 78 camisas verde e amarelas com a inscrição “Deus, pátria, família” e o logotipo “Rota do Ouro”.

